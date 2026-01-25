Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Ексголова ОП Єрмак поновив право на роботу адвокатом

Сам Андрій Єрмак не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом
Сам Андрій Єрмак не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відновив право займатися адвокатською діяльністю – про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.

За даними асоціації, право на адвокатську діяльність Єрмака відновили на підставі його заяви з 23 січня. Його дію зупиняли 20 лютого 2020 року.

Єрмак обліковується в Раді адвокатів Києва, він отримав свідоцтво адвоката 1995 року.

Сам Єрмак не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом.


У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося відбулася на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Читайте також: Зеленський вивів Єрмака зі складу ставки та РНБО

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

На 15 січня, за даними директора НАБУ Семена Кривоноса, Єрмак не мав статусу підозрюваного.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG