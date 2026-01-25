Ексголова ОП Єрмак поновив право на роботу адвокатом

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відновив право займатися адвокатською діяльністю – про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.

За даними асоціації, право на адвокатську діяльність Єрмака відновили на підставі його заяви з 23 січня. Його дію зупиняли 20 лютого 2020 року.

Єрмак обліковується в Раді адвокатів Києва, він отримав свідоцтво адвоката 1995 року.

Сам Єрмак не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом.





У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося відбулася на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

На 15 січня, за даними директора НАБУ Семена Кривоноса, Єрмак не мав статусу підозрюваного.







