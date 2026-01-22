НАБУ підтвердило обшуки на митному пості «Луцьк» у справі про неправомірну вигоду

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки на митному пості та на інших об’єктах – про це пресслужба відомства повідомило, реагуючи на запити медіа.

«Інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу», – йдеться в повідомленні.

Бюро зазначає, що за результатами обшуку на одній із локацій виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів. Як наголошує пресслужба, слідчі дії відбувалися відповідно до законодавства.





«Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», – додали в НАБУ.

Раніше сьогодні НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

За даними бюро, серед підозрюваних – колишній голова Держприкордонслужби, начальник відділу пункту пропуску ДПСУ та колишня службова особа ДПСУ.

Читайте також: Поліція розслідує ймовірні зловживання коштами, виділеними на гуманітарне розмінування

У бюро не уточнюють прізвищ підозрюваних, проте раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляло, що в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеки відбуваються обшуки.

Ні Дейнека, ні ДПСУ наразі повідомлення НАБУ не коментували. До початку січня Дейнека очолював Держприкордонслужби.

4 січня голова МВС Клименко повідомив, що Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.







