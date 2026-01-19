Поліція розслідує ймовірні зловживання коштами, виділеними на гуманітарне розмінування 

Націнальна поліція перевіряє дані про можливі зловживання бюджетними коштами під час гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель у межах державної програми компенсації витрат. Про це відомство, а також Офіс генерального прокурора, повідомили 19 січня.

За даними поліції, службові особи державної установи в сфері гуманітарного розмінування уклали договір із приватним підприємством на проведення робіт із розмінування сільськогосподарських угідь загальною площею 1 722 гектари, які використовувало аграрне підприємство. Підрядна організація заучила для цього низку субпідрядників.

«Водночас, за оперативними даними, фактичні обсяги проведеного розмінування могли не відповідати відомостям, зазначеним у планах робіт, актах виконаних робіт та звітах про їх завершення. До службової документації вносилися дані про повне та якісне виконання робіт, тоді як належний контроль за їх фактичним проведенням та результатами не здійснювався», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ОВА: житель Херсона загинув через вибуховий пристрій

На підставі оформлених документів приватному підприємству перерахували 129 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Офіс генпрокурора уточнює, що торги щодо розмінування ділянки провела торік бюджетна установа, утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів. Водночас протягом 2025 року ця земля фактично використовувалася для сільськогосподарського виробництва – на ній здійснювалися посіви соняшника та кукурудзи, збирався врожай озимої пшениці:

«Це може свідчити про відсутність мінної небезпеки на окремих ділянках та ставить під сумнів обґрунтованість запланованих витрат бюджетних коштів».

Нацполіція звітує про проведення 29 обшуків за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів кримінального провадження у Київській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві. Під час слідчих дій вилучили документи, носії інформації та інші речові докази.





Кримінальне провадження розслідують за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У разі визнання винними санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

«Наразі триває аналіз вилучених матеріалів і встановлення кола посадових осіб та суб’єктів господарювання, причетних до можливих зловживань», – додає Офіс генпрокурора.

Поліція не уточнює, чи комусь повідомили про підозру. Назви державної установи та компанії-підрядника не розголошуються.

У 2023 році Кабінет міністрів утворив бюджетну установу в сфері розмінування – Центр гуманітарного розмінування, який відповідає за координацію між державними органами, операторами протимінної діяльності та товаровиробниками. У 2025 році Центр отримав 659 заявок на розмінування.

У лютому 2025 року Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



