НАБУ завершило слідство щодо Чернишова в справі про зловживання в Мінрегіоні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство в справі колишнього віцепрем’єр-міністра, раніше – міністра розвитку громад та територій, та ще п’ятьох людей. Про це НАБУ повідомило 31 грудня.

Фігурантів підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Бюро не називає імені урядовця, але обставини справи вказують на ексвіцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Йому повідомили про підозру в червні 2025 року.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закидають урядовцю незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири. Стверджується, що він отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень.

Ці обвинувачення ексвіцепрем’єр називав необґрунтованими.

Чернишов також фігурує в справі про ймовірні зловживання в «Енергоатомі».



