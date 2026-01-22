У НАБУ підтвердили, що ексголову ДПСУ підозрюють у хабарництві

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Як повідомляє преслужба бюро, серед підозрюваних колишній голова Держприкордонслужби, начальник відділу пункту пропуску ДПСУ та колишня службова особа ДПСУ.

У НАБУ стверджують, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС – цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що регулярно одержували неправомірну вигоду. За даними слідства, лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів – по 3000 євро за кожен транспортний засіб.

Як заявляють в антикорупційному бюро, для приховання свої діяльності вони використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

«Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми», – заявляють у НАБУ.

У бюро не уточнюють прізвищ підозрюваних, проте раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляло, що в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеки відбуваються обшуки.

Ні Дейнека, ні ДПСУ наразі повідомлення НАБУ не коментували.

До початку січня Дейнека очолював Держприкордонслужби.

4 січня голова МВС Клименко повідомив, що Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Сергій Дейнеко був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.