Розслідувачі знайшли Єрмака в Києві. Він не став відповідати на запитання

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак
Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак після відставки веде закритий спосіб життя, але спілкується з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. Про це 6 лютого повідомив журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач, який знайшов Єрмака в Києві і спробував поставити йому запитання про його нинішню діяльність. Колишній посадовець не став відповідати.

У розслідуванні «Хрещений батько на «удальонці» йдеться про зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним і секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також журналісти стверджують із посиланням на джерела, що адвокат колишнього голови Офісу президента Ігор Фомін відвідував Ізраїль, де зустрічався з адвокатом фігуранта справи «Мідас» бізнесмена Тимура Міндіча. До Тель-Авіва, за цими даними, захисник Єрмака летів разом із послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком. Перед цим, 15 січня Єрмак зустрічався з Корнійчуком неподалік Офісу президента, йдеться в розслідуванні.

Посол Корнійчук підтвердив спільний переліт із Фоміним, однак заперечив будь-яку роль в організації зустрічей адвоката в Ізраїлі.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

На 15 січня, за даними директора НАБУ Семена Кривоноса, Єрмак не мав статусу підозрюваного.


