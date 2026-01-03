Соціолог Головаха: корупційні скандали, Зеленський, мобілізація та вибори. Як змінилися українці?

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв’ю Радіо Свобода підбив підсумки минулого року та окреслив тенденції 2026-го.

Мобілізація

Євген Головаха зауважує: для багатьох найбільшою проблемою залишається мобілізація. Люди підтримують необхідність захисту країни, але відчувають особисті ризики і страх за близьких.

«Маємо: на рівні принципу – «так, мобілізація потрібна», на рівні особистому – «але не я, не мій близький». Я вважаю, що ситуація була б іншою, якби існувала дуже чітка, прозора система мобілізації. Чітка програма: хто, коли, за якою чергою, на яких умовах. Ми розуміємо: без мобілізації Україна не зможе воювати далі. Ресурси вичерпуються. Є велика проблема ротації – люди воюють по чотири роки без повноцінної заміни», – каже Головаха.

Головаха зазначає: ситуацію могло б покращити, якби еліти показували приклад і працювала прозора система мобілізації.

Ставлення до війни

Водночас сьогодні українці демонструють витримку і реалістичне ставлення до війни, каже соціолог. Більшість готова терпіти труднощі, не поступаючись суверенітетом, а перемога тепер – незалежна держава з європейським курсом і потужна армія. За словами Головахи, це означає, що люди психологічно адаптувалися до складних умов, і це допомагає продовжувати боротьбу.

«42% українців готові терпіти будь-який час. Ще 37% – готові, але протягом обмеженого часу. Тобто три чверті населення зараз готові терпіти. У 2022 році картина була схожа – теж приблизно три чверті готові були терпіти, але тоді майже всі говорили, що без обмежень. Зараз більше людей кажуть про «обмежений час». Але головне: більшість готова терпіти. І це не лише слова – люди ж не виходять і не вимагають капітуляції», – зазначає соціолог.

Території

Українці можуть погодитися на заморозку війни за умови надійних гарантій безпеки, однак не готові поступатися територіями, каже Головаха:

«Є останні дані: українці готові погодитися на заморозку війни за умови надійних гарантій безпеки, але на територіальні поступки – ні. І з 2024 року не стало більше тих, хто готовий здати території. У нас є близько 18% людей, які готові на мир на умовах Росії. У 2022 році таких було лише 4%. Переважно це не про симпатії, вони не стали раптом любити Росію. Це люди, які не витримують».

Віра в перемогу

Українці продовжують вірити у перемогу, зауважує соціолог, однак уявлення про неї суттєво змінилося, порівняно з початком повномасштабної війни.

«У 2022 році перемога – це було повернення до кордонів 1991 року. Сьогодні перемога – це незалежна країна, сильна армія, підтримка партнерів і серйозні гарантії безпеки. Навіть якщо ми зупиняємося на лінії розмежування, але залишаємося незалежною державою з європейським курсом – це перемога. Ми не залежимо від Росії – і це перемога», – резюмував Євген Головаха.

Вибори

Тема виборів залишається важливою, утім, лише після завершення бойових дій. «Українці не хочуть диктатора, але хочуть сильного лідера», – підкреслює професор.

В розмові з Радіо Свобода Євген Головаха розмірковує про електоральні очікування українців, їхні емоції на четвертому році повномасштабної війни та їхню готовність жити у війні надалі.