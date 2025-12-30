У ТЦК мобілізованих годуватимуть за державний кошт – Міноборони

Люди, які прибуватимуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації, отримуватимуть харчування за державний кошт, повідомило Міністерство оборони України. За повідомленням оборонного відомства, уряд підтримав ініціативу військових на своєму засіданні 30 грудня.

«Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України. Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин», – проінформували в Міноборони.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Її здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, після потрапляння до яких мобілізовані можуть провести на території ТЦК багато годин – в очікуванні відправки до військової частини чи навчального центру.