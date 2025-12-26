Кількість звернень про порушення з боку ТЦК щороку зростає – Лубінець

Щороку зростає кількість громадян України, які звертаються до омбудсмена з заявами про порушення їхніх прав із боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Не всі звернення, які я отримав, знайшли підтвердження. З іншого боку, я бачу статистику, що і порушені права, вони зросло, кардинально зросли. І у нас з’явилися негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК та СП не просто права обмежуються, а на мій погляд, навіть скоюються кримінальні правопорушення. Коли без жодних юридичних підстав працівники ТЦК обмежують свободу громадян України, забирають особисті речі, застосовують силу. Ця сила призводить до дуже негативних явищ, коли громадяни України потрапляють до лікарень, а інколи навіть помирають. Ми ніколи не зможемо перемогти Росію, якщо громадяни України будуть боятися представників ТЦК та СП більше, ніж російських ракет», – стверджує Дмитро Лубінець.

Щоб мотивувати людей іти до армії, необхідно підвищити військовим зарплату і встановити чіткі терміни служби, вважає омбудсмен.

«У нас усі кажуть про фінансову винагороду військовим, що 100 тисяч бойових, плюс 20 тисяч фінансове забезпечення. Коли ти на передовій, 120 тисяч – це невеликі кошти. Для тих, хто каже, що у нас дуже великі зарплати у військових, так ви підіть один день тільки побудьте на передовій із автоматом проти російських дронів під постійними обстрілами», – каже Дмитро Лубінець.

Раніше в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит «Української правди» повідомили, що з 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації. За весь 2024 надійшло понад 3,4 тисячі таких скарг.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.