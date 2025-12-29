Одеса: поліція розслідує побиття колишнього полоненого співробітниками ТЦК

У грудні люди у військовому однострої побили військовослужбовця, звільненого з полону, повідомило управління Національної поліції в Одеській області 29 грудня.

За даними слідства, інцидент стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі обласного центру. До поліції звернувся сам 27-річний потерпілий, якого в червні цього року звільнили з полону.

Поліція встановила, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями про «умисне легке тілесне ушкодження» та «умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень». Кваліфікація передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

