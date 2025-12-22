Поліція Одеси затримала підозрюваного в підпалі цивільних автомобілів

Правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі низки автомобілів в Одесі, повідомляє обласне управління Національної поліції 22 грудня.

За даними слідчих, 33-річний житель Одеси шукав підробіток в «одному із популярних месенджерів», де познайомився із невстановленою особою. Йому запропонували за винагороду підпалювати автомобілі військовослужбовців або транспортні засоби преміумкласу цивільних громадян.

Чоловік фотографував на вулицях міста автомобілі, погоджував їх із куратором, а вночі обливав легкозаймистою рідиною, підпалював і знімав відеозвіт.

«Так, упродовж кількох днів зловмисник спалив чотири Tesla, якими користувалися місцеві цивільні чоловіки і жінки. Крім цього, під час займання однієї із автівок вогонь перекинувся на припарковану поряд Toyota, що належить ще одній одеситці. Сума завданих потерпілим збитків встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські звітують, що фігуранта затримали в процесуальному порядку після четвертого підпалу. Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. У разі обвинувального вироку чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд взяв його під варту. Всі обставини встановлюються.

У Службі безпеки України на початку цього року повідомили про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 2024 року.

В СБУ наголошують, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.



