Служба безпеки підтвердила обшуки в Закарпатському обласному ТЦК

Служба безпеки та Національна поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки в «керівництва і співробітників» Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила пресслужба СБУ.

«Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)», – заявили в пресслужбі.

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Закарпатський обласний ТЦК наразі не коментував обшуки.

Раніше про можливі обшуки за місцем проживання очільника Закарпатського обласного ТЦК та СП повідомив місцевий журналіст і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола.