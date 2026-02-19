НАБУ повідомило про нові підозри в справі ексголови Фонду держмайна

Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 лютого повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, яку, ймовірно, очолював колишній голова Фонду державного майна.

За повідомленням НАБУ, йдеться про чотирьох людей, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство вважає, що для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. В тому числі – земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальну вартість легалізованого майна оцінюють у понад 300 мільйонів гривень.





«Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн», – додає НАБУ.

У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень», її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень. За даними слідства, нею керував на той момент голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін, який раніше був радником голови ФДМУ Ігоря Білоуса й залишався наближеною до Сенниченка людиною. За даними «Схем» (Радіо Свобода), родина Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня 2023 року повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, водночас відомо, що у вказаний період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року. У травні 2024 року суд заочно заарештував Синниченка.

У НАБУ також повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали. Коментарів Сенниченка чи інших фігурантів із цього приводу наразі немає.



