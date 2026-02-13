Справи на «колишніх» з оточення президента: НАБУ взяло слід?

Ексзаступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили в розшук. Саме Ростислава президент України Володимир Зеленський колись називав «потужною людиною». Він відповідав у Офісі президента за економіку та енергетику. У січні Шурмі та його брату оголосили підозри у справі про розкрадання грошей за «зеленим» тарифом. Сам він опублікував заяву, що ні він, ні його брат не переховуються від слідства.

Тим часом на на засіданні ТСК одеський бізнесмен Сергій Ваганян заявив, що передавав СБУ гроші за відсутність проблем у бізнесі й ті часи, коли відомством керував Іван Баканов. За його словами, він завозив готівку прямо в будівлю СБУ. Після його свідчень на тимчасовій слідчій комісії НАБУ порушили справу та викликали на допит бізнесмена.

Правоохоронні органи ще на крок наблизились до людей з оточення президента?

Як це вплине на Володимира Зеленського?

Обговорюємо у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Гості ефіру:

Віктор Чумак, юрист, генерал-майор юстиції запасу, в.о. генерального прокурора України (2020);

Сергій Демченко, народний депутат України, «Слуга народу», член комітету з питань правової політики;

Андрій Осадчук, народний депутат України, «Голос», перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.