Галущенку обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення 200 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України обрав 17 лютого для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 мільйонів гривень, повідомляє з зали суду кореспондентка Радіо Свобода.

Прокуратура клопотала, щоб сума можливої застави становила 425 мільйонів гривень. Сам Галущенко просив, щоб сума становила не більш як 30 мільйонів.

Адвокати колишнього урядовця заявили, що ще не визначилися з тим, чи оскаржуватимуть рішення суду. Сторона обвинувачення також не висловила готовність до негайного обговорення цієї теми.

Також суд зобов'язав Галущенка утриматися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом, Ігорем Миронюком та Дмитром Басовим – фігурантами справи «Мідас».

15 лютого, як підтвердили у НАБУ, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали Германа Галущенка у межах справи «Мідас».

Згодом у суді ексміністр заявив, що він «нікуди не тікав», а якби «хотів втекти, то втік би».

Ексміністру повідомили про підозру, йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».

«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину і чотирьох дітей високопосадовця», – йдеться в повідомленні САП.

Правоохоронці стверджують, що «у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд».

За даними САП, слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії.

«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби», – заявили у прокуратурі.

У грудні «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що син Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи й задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджували, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Як повідомляло Суспільне з зали суду, Галущенко, коментуючи оплату навчання своїх дітей, заявив, що «там все у законний спосіб».

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні». Справа отримала назву «Міндічгейт».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка (який раніше очолював Міненергетики) і міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук і Германа Галущенка. Обоє тоді не прийшли на засідання парламенту.

Раніше Галущенко, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків міністра, заявив, що «не тримається за посаду міністра» і вважає, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій».