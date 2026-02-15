Галущенка везуть у Київ: стали відомі деталі затримання ексміністра енергетики – «Схеми»

Колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали у межах 208 статті Кримінального процесуального кодексу України (КПК), йдеться у повідомленні джерел «Схем» у правоохоронних органах.

Відомо, що стаття 208 КПК регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду).

Наразі ексміністра доставляють до Києва з метою проведення всіх необхідних слідчих дій, в тому числі, вручення підозри та обрання запобіжного заходу, повідомило джерело «Схем» у правоохоронних органах.

У неділю, 15 лютого, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи «Мідас», повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», – наголосили у відомстві.

Наразі інших подробиць затримання немає. Ексміністр енергетики Галущенко заяву НАБУ публічно поки не коментував.

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Обоє тоді не прийшли на засідання парламенту.

Раніше Галущенко, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків міністра, заявив, що «не тримається за посаду міністра» і вважає, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.