Україна відновила 104-те місце в Індексі сприйняття корупції за підсумками 2025 року

Україна посіла 104 місце зі 182 у Індексі сприйняття корупції-2025, який організація Transparency International опублікувала 10 лютого.

За підсумками минулого року Україна отримала 36 балів зі 100 можливих. Це на 1 бал більше, ніж торік, коли Україна посіла 105-те місце в індексі 2024 року.

Згідно з регіональним звітом TI, авторитарна влада Росії, яка набрала 22 бали й посіла 157 місце, «поширює корупційну практику по всьому регіону, підриваючи сусідні демократичні інституції».

«Незважаючи на ці виклики, деякі країни демонструють, що зміни досяжні, коли громадянський простір та незалежні інституції захищені. В Україні (36) постійний тиск з боку неурядових організацій, громадськості та журналістів допоміг просунути реформи управління», – йдеться в звіті.

Читайте також: Директор НАБУ: операції «Мідас» не було б, якби не липневі протести

Організація вказує на те, що торік українське громадянське суспільство змогло захистити незалежність ключових антикорупційних інституцій:

«Спеціалізована антикорупційна система України збільшила кількість розслідувань та забезпечила вироки, зокрема, у політично чутливих справах про закупівлі та оборону».

Водночас, зазначає TI, потрібні подальші реформи для захисту коштів, виділених на оборону та реконструкцію, від нецільового використання.

Місцевий осередок організації Transparency International Ukraine зазначає, що кращому результату України завадило «суттєве гальмування євроінтеграційних реформ та виконання міжнародних зобов’язань, які залишаються основними драйверами змін у країні».





Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів.

CPI вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції. Дослідження охоплює сприйняття корупції в публічному секторі експертами, зокрема: хабарництво; розкрадання публічних коштів; кумівство на державній службі; захоплення держави; здатність уряду впроваджувати механізми забезпечення доброчесності; ефективне переслідування корупціонерів; надмірну бюрократію; наявність відповідних законів про розкриття фінансової інформації, запобігання конфлікту інтересів та доступ до інформації; забезпечення захисту викривачів, журналістів та слідчих.



