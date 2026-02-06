У ДПСУ заявили, що Дейнеко звільнений із військової служби, і заперечили його виїзд за кордон

У Державній прикордонній службі повідомили, що ексочільник відомства генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, підозрюваний у хабарництві, наказом від 2 лютого звільнений з військової служби.

«Порядок звільнення з військової служби регулюється законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» і положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України. Зазначені вище документи серед інших обставин визначають і стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство. Однак зазначу, що медичний огляд військовослужбовців Державної прикордонної служби України проводиться відповідними комісіями, які у прийнятті рішень є незалежними при визначенні ступеню здоров’я людини», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, за час військової служби Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове, і наслідки поранень «мали неодноразові операційні втручання, а також і віддалені наслідки».

«Також сьогодні окремі інформаційні ресурси поширили інформацію, що Дейнеко покинув територію України. Це не відповідає дійсності», – заявив Демченко.

До початку січня Сергій Дейнеко очолював Держприкордонслужбу. Потім керівництво ДПСУ змінили.

4 січня голова МВС Клименко повідомив, що Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

22 січня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття колишнього топпосадовця й чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних правоохоронці назвали колишнього голову Держприкордонслужби.

У НАБУ не уточнювали прізвищ підозрюваних, проте в медіа повідомили, що в Сергія Дейнека відбулися обшуки. Він ці слідчі дії не коментував.

30 січня суд обрав для Дейнека запобіжний захід у вигляді застави 10 млн гривень. Пізніше ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд повідомили, що заставу внесли.

Раніше у ДПСУ заперечували повідомлення про те, що Дейнеко звільнився з військової служби через ВЛК.