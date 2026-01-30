Суд обрав для ексголови ДПСУ Дейнека запобіжний захід у вигляді застави 10 млн гривень – САП

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього та чинного топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких звинувачують у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину держкордону.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього голови ДПСУ запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень, до начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби – 2 мільйони гривень застави.



У САП додають, що на обох підозрюваних до 30 березня також покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема:



• прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;



• не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;



• повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;



• утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками;



• залишити на зберіганні у відповідних органах влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

22 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних правоохоронці назвали колишнього голову Держприкордонслужби.

У НАБУ не уточнювали прізвищ підозрюваних, проте в медіа повідомили, що в Сергія Дейнека відбулися обшуки. Він ці слідчі дії не коментував.



