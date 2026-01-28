У ДПСУ заперечили повідомлення про те, що Дейнеко звільнився з військової служби через ВЛК

У Державній прикордонній службі заперечують повідомлення про те, що ексочільник відомства Сергій Дейнеко звільнився з військової служби через рішення військово-лікарської комісії.

«Ця інформація станом на зараз не відповідає дійсності. Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України», – заявив в коментарі Радіо Свобода речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зауважив, що на сьогодні наказу про звільнення Дейнеки з військової служби немає.

Також речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що після звільнення з посади голови ДПСУ Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах, а щодо звільнення саме з військової служби – такої інформації немає.

Вона додала, що радник на громадських засадах – це не штатна та неоплачувана посада.

Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що ексочільника ДПСУ Сергія Дейнеко нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних колах повідомив, що 27 січня нібито був виданий наказ про звільнення з військової служби колишнього керівника Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

«Підстава – стан здоров’я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора», – написав він у телеграмі.