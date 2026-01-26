Клименко: 41 народний депутат 9 скликання отримав підозру в корупційних справах

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру понад 40 чинним народним депутатам, повідомив голова САП Олександр Клименко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів», – уточнив він.

Дані про ймовірні хабарі чинним народним депутатам за голосування вперше почали розслідувати наприкінці 2021 року, зазначив очільник прокуратури.

Клименко вказав на те, що перше таке кримінальне провадження зареєструвала колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова за заявами, які надійшли наприкінці 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року депутати «якийсь час» не отримували виплат «у конвертах».

«Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку. Періодично відомості до ЄРДР відносно народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін і нинішній генпрокурор Руслан Кравченко. І вже у грудні 2025 року ми повідомили про підозру п’ятьом депутатам», – повідомив він.

За словами очільника САП, у листопаді 2025 року правоохоронці отримали дані про спроби «перекупити народних депутатів», щоб вони вийшли з фракції «Слуга народу» або голосували не так, як хоче монобільшість.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»).

Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань». Юлія Тимошенко назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи «сфальшованими».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйони гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. 23 січня за неї внесли заставу.



