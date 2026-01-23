За Тимошенко внесли 33 мільйони гривень застави

За лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко внесли повну суму застави – 33 мільйони гривень. Як стало відомо «Схемам» (Радіо Свобода) від джерел у правоохоронних органах, кошти внесли 9 фізичних осіб платежами від 180 тисяч до восьми мільйонів гривень.

Серед них, зокрема, народний депутат від «Батьківщини» Костянтин Бондарєв, якого називають одним із головних спонсорів партії. Він, за повідомленням, вніс п’ять мільйонів гривень застави.

Ще частину суми застави – у розмірі майже 13,5 мільйонів гривень – раніше внесли дві особи, за даними «УП», також пов’язані з депутатом Бондарєвим.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань». Юлія Тимошенко назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи «сфальшованими».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйони гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків.

Тимошенко заявляла, що проситиме допомоги у друзів і колег, щоб зібрати кошти.