Аудит «Енерегоатому»: Свириденко повідомила про перші виявлені недоліки

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заслухала звіт голови Державної аудиторської служби Алли Басалаєвої щодо попередніх висновків аудиту національної компанії «Енергоатом» – про це вона заявила 20 лютого.

Голова уряду зазначила, що аудит триває, зараз аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій.

«Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів», – повідомила вона.

Окремо, за словами Свириденко, аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву «Енергоатому».





Голова уряду додала, що встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних органів, а «винні особи будуть притягнуті до відповідальності».

Наприкінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради «Енергоатому». Незалежні члени вже підписали контракти, а перше засідання оновленої наглядової ради заплановане на наступний тиждень.

У листопаді 2025 року прем’єр-міністерка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. Перед цим на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».



