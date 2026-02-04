Ремонтники відновлювальних бригад у лютому отримають доплату 20 тисяч гривень – Свириденко

Уряд України вирішив доплачувати щомісяця співробітникам бригад, які ремонтують пошкодження, що виникають унаслідок російських ударів. Про це за підсумками селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомила 4 лютого прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця», – вказала голова уряду в телеграм-каналі.

Також влада «разом з державними компаніями» надасть адресну допомогу для людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів.

«Перші 10 тисяч «Пакунків тепла», забезпечені групою «Нафтогаз», вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів Києва, Броварів та Борисполя Київської області. Пакунки містять речі, які допомагають пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Розширюємо цю підтримку надалі, залучаємо інші великї державні компанії: «Енергоатом», «Укренерго» та «Укргідроенерго», – додала Свириденко.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок здійснених Росією в ніч на 3 лютого атак постраждало обладнання теплоелектростанцій в Україні. «Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року», – йдеться в повідомленні. За даними ДТЕК, загалом з початку повномасштабного вторгнення її ТЕС були атаковані військами РФ понад 220 разів, внаслідок цих атак 59 енергетиків станцій були поранені, четверо загинули.



