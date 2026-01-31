Через аварію в енергосистемі без опалення в Києві перебувають понад 3400 багатоповерхівок – Кличко

Після ранкової аварії в енергосистемі України Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення, але без опалення станом на вечір 31 січня перебувають понад 3400 багатоквартирних будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах. Без опалення нині 3419 багатоповерхівок – переважно на правому березі столиці», – повідомив мер Києва, додавши, що «комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг».

Раніше 31 січня колишній голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що поточну ситуацію в українській енергосистемі не можна порівняти з блекаутом «на кшталт листопада 2022 року». За його словами, сталася «серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів».

На 14:00 в Києві, Київській і Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).