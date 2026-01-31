Кличко: у всьому Києві відновили водопостачання

Комунальні служби змогли відновити водопостачання у всіх районах Києва, повідомив пізно ввечері 31 січня міський голова столиці Віталій Кличко.

«Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян», – відзначив мер.

Після 18:00 Кличко інформував, що без опалення перебували 3419 багатоповерхівок, переважно на правому березі Києва.

Про водопостачання в столиці у вечірньому відеозверненні говорив і президент України Володимир Зеленський.

«Щодо забезпечення водою в Києві: сьогодні вода має бути в усіх споживачів у Києві. За звітами є, але перевіряємо», – розповідав глава держави.

Раніше ввечері 31 січня перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці. Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії і підстанції працюють у звичайному режимі, додав урядовець.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці цього ж дня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також було відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).