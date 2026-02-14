Очікуємо на формування Наглядової ради «Нафтогазу» наступного тижня – Свириденко

Уряд розраховує, що вже наступного тижня буде затверджено склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України», заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування із журналістами, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо результатів анонсованого у листопаді аудиту державних компаній, зокрема в енергетичному секторі.

Конкурс на посади членів Наглядової ради Кабінет міністрів оголосив у листопаді після рішення провести аудит держкомпаній на тлі викриття НАБУ масштабної корупційної схеми в енергетиці.

За словами прем’єрки, у «Нафтогазі» вже завершені співбесіди до Наглядової ради, а номінаційний комітет має визначити кандидатів для подання уряду на призначення.

«Ми очікуємо на формування Наглядової ради «Нафтогазу» наступного тижня», – сказала Юлія Свириденко.

Прем’єрка також висловила сподівання, що «Енергоатом» не затягуватиме з призначенням керівника.

«Державний аудит триває, проміжні результати передані наглядовій раді «Енергоатому». Водночас вона може залучити міжнародного аудитора. Сподіваюся, що «Енергоатом» не зволікатиме із призначенням керівника», – зазначила прем’єрка.

Раніше, наприкінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради «Енергоатому». Незалежні члени вже підписали контракти, а перше засідання оновленої наглядової ради заплановане на наступний тиждень.

Загалом, нині триває аудит 12 державних енергетичних компаній, додала Юлія Свириденко.



