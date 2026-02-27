Оновлена наглядова рада «Енергоатома» почала роботу

Новосформована наглядова рада національної компанії «Енергоатом» провела перше засідання напередодні, повідомляє її пресслужба в 27 лютого.

За повідомленням, члени ради обрали керівництво та визначили подальші кроки роботи. Наглядову раду очолила Руміна Велші, віцеголовою став Патрік Фрагман.

«Також затверджено профільні комітети. До вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові – з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це посилює інституційну спроможність ради та системність її роботи», – заявляє компанія.

Читайте також: Аудит «Енерегоатому»: Свириденко повідомила про перші виявлені недоліки

«Енегоатом» додає, що його безумовним пріоритетом залишаються ядерна та радіаційна безпека. Наглядова рада висловила «повну підтримку персоналу», який забезпечує безпечну експлуатацію українських атомних електростанцій.

Також на засіданні рада почала аналіз попередньої діяльності компанії та окреслила стратегічні орієнтири її подальшого розвитку.

Компанія зазначає, що наглядова рада виконує «ключову функцію контролю в системі корпоративного управління, забезпечуючи баланс між ефективністю рішень та дотриманням принципів доброчесності та відкритості».





У листопаді 2025 року стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому». Перед тим 11 листопада Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради компанії у зв’язку з корупційною справою. Наприкінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради «Енергоатому».

У листопаді 2025 року прем’єр-міністерка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. Перед цим на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».



