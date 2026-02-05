Тарас Чмут знову став членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Уряд призначив очільника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Продовжуємо посилювати команду ефективними лідерами. Сьогодні уряд за моїм поданням призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель», – написав він у телеграмі.

Федоров заявив, що обговорив з Тарасом Чмутом ключові завдання, які Міноборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради. Зокрема, за його словами, йдеться про закупівлю того, що «показує ефективність на полі бою», контроль якості та своєчасного постачання, побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, «здатної реагувати на цикл інновацій».

Міністр оборони нагадав, що Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи, а призначення Тараса Чмута «значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні».

Волонтер наразі не коментував своє повернення до Наглядової ради АОЗ.

Тарас Чмут з жовтня 2024 року по січень 2025 року був членом наглядової ради Агентства оборонних закупівель. У січні 2025 року його та іншого представника держави Юрія Джигара відкликав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

Тоді міністр Умєров відмовився продовжувати контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою і призначив на її місце Арсена Жумаділова. Чмут та Джигир тоді у Наглядовій раді голосували за продовження контракту з Безруковою.

Агенції оборонних закупівель – державне підприємство, яке закуповує техніку та озброєння для Сил оборони України.