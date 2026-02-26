Зеленський: енергетичну стратегію на наступний сезон фіналізують до березня

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму – про це він заявив увечері 26 лютого.

«Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо, після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах», – заявив він.





Президент закликав врахувати позитивний досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші. Він додав, що розраховує на пропозиції від регіонів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



