Міненерго: у чотирьох областях є знеструмлення через російські обстріли

Частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Харківській областях залишається без електропостачання внаслідок бойових дій і обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив 25 лютого перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

«Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу», – додав він.

У Міненерго додали, що 25 лютого в більшості областей вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Читайте також: КМІС: 88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається домогтися капітуляції України