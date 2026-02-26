Матернова: загалом ЄС спрямував близько 3,2 мільярда євро на допомогу енергетиці України

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що загалом ЄС спрямував близько 3,2 мільярда євро на допомогу українській енергетиці. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, енергетика – це сфера, де ЄС надає колосальну допомогу від самого початку повномасштабного вторгнення.

«Загалом у цей сектор було спрямовано близько 3,2 мільярда євро. І це навіть не враховуючи того факту, що в перші ж дні війни ми під’єднали Україну та Молдову до європейської континентальної енергомережі для забезпечення перетоків електроенергії», – зазначила вона.

Матернова додала, що цієї зими Євросоюз допомагав з закупівлями газу та постачанням величезної кількості обладнання.

«Мова не лише про генератори – з початку вторгнення їх було передано понад 11 000, причому 1 000 одиниць надійшла лише з січня. Крім того, ми координуємо та фінансуємо всю логістику й транспортування цього обладнання (як нашого, так і від інших партнерів) з Європи до України», – розповіла посол Євросоюзу в Україні.

В енергетичному секторі, який зазнав посилення нападів, з моменту RDNA4 спостерігається приблизно 21% збільшення кількості пошкоджених або знищених активів, включаючи інфраструктуру виробництва, передачі та розподілу електроенергії, а також централізоване теплопостачання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Читайте також: КМІС: 88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається домогтися капітуляції України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

За даними Світового банку, загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить 588 млрд доларів протягом наступного десятиліття. У звіті також зазначається, що в енергетичному секторі, який зазнав посилення нападів, від лютого 2025 року спостерігається приблизно 21% збільшення кількості пошкоджених або знищених активів, включаючи інфраструктуру виробництва, передачі та розподілу електроенергії, а також централізоване теплопостачання.



