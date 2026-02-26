Кравченко: затриманим напередодні посадовцям Повітряних сил і СБУ повідомили про підозру 

За керівництва Офісу генерального прокурора повідомлення про підозри отримали командувач логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки України у Житомирській області, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 лютого.

Посадовцям інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Генпрокурор нагадав, що йдеться про виділення 1,4 мільярда гривень на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці запропонували та надали 13,8 мільйона гривень, тобто 1% від загальної суми договорів, за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки позитивних висновків щодо якості робіт.

«Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва», – додав Кравченко.

За його словами, розслідування триває. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. За його словами, посадовців затримали.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.



