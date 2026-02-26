Доступність посилання

Новини | Суспільство

Кравченко: затриманим напередодні посадовцям Повітряних сил і СБУ повідомили про підозру 

Підозри вручили під керівництвом Офісу генерального прокурора
За керівництва Офісу генерального прокурора повідомлення про підозри отримали командувач логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки України у Житомирській області, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 лютого.

Посадовцям інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Генпрокурор нагадав, що йдеться про виділення 1,4 мільярда гривень на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці запропонували та надали 13,8 мільйона гривень, тобто 1% від загальної суми договорів, за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки позитивних висновків щодо якості робіт.

Читайте також: «Важливо, щоб були справедливі вироки»: Зеленський про затримання в СБУ

«Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва», – додав Кравченко.

За його словами, розслідування триває. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. За його словами, посадовців затримали.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.


