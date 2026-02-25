ОГП: на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і співробітника СБУ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків.

За його словами, посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

За словами Кравченка, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, при цьому розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.



«Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми», – написав генпрокурор в телеграмі.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів, також планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

Генпрокурор Кравченко зазначив, що 25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому», вилучено 320 тисяч доларів США.

У Повітряних силах ЗСУ та СБУ ці затримання наразі не коментували.



