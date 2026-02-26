«Готував координати для атак РФ на Куп’янському напрямку» – СБУ заявила про затримання коригувальника на Харківщині

Служба безпеки України повідомила 26 лютого, що її співробітники затримали на Харківщині агента російської воєнної розвідки, який «готував координати для ракетно-бомбових атак рашистів на Куп’янському напрямку».

У спецслужбі вказують, що завдяки цих даним російські військові планували підготувати нові спроби прориву до Куп’янська.

«Як встановило розслідування, агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у телеграм-каналах способи втечі до країни-агресора. В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник ГРУ РФ і запропонував йому співпрацю в обмін на «евакуацію». Погодившись на «пропозицію», агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони. Також зловмисник використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ. Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ», – ідеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою без права внесення застави, чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Коментарі затриманого або його захисту наразі недоступні.