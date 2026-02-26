Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Готував координати для атак РФ на Куп’янському напрямку» – СБУ заявила про затримання коригувальника на Харківщині

Зруйнований унаслідок бойових дій Куп’янськ на Харківщині, фото ілюстративне
Служба безпеки України повідомила 26 лютого, що її співробітники затримали на Харківщині агента російської воєнної розвідки, який «готував координати для ракетно-бомбових атак рашистів на Куп’янському напрямку».

У спецслужбі вказують, що завдяки цих даним російські військові планували підготувати нові спроби прориву до Куп’янська.

«Як встановило розслідування, агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у телеграм-каналах способи втечі до країни-агресора. В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник ГРУ РФ і запропонував йому співпрацю в обмін на «евакуацію». Погодившись на «пропозицію», агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони. Також зловмисник використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ. Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ», – ідеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою без права внесення застави, чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Коментарі затриманого або його захисту наразі недоступні.

