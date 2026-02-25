«Коригував атаки по Києву» – СБУ заявляє про затримання «агента ФСБ»

Служба безпеки заявила 25 лютого, що її співробітники затримали коригувальника, який наводив російські обстріли по Києву.

«Ним виявився завербований фсб 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони. За даними кіберфахівців СБУ, він готував серію повітряних атак рф по вітчизняних компаніях, які ремонтують військовий транспорт та модернізують його тактико-технічні характеристики. Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладення договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень. Насправді, перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів. У подальшому фігурант мав придбати і приховано встановити на територіях потенційних «цілей» мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів», – ідеться в повідомленні.

Українська спецслужба вказує, що її співробітники «завчасно викрили агента, задокументували його контакти з ФСБ і затримали за місцем проживання». «Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення оборонних компаній», – інформує СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Коментарі затриманого або його захисту наразі недоступні.



