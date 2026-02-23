ISW: РФ посилює диверсійну кампанію для дестабілізації суспільства в Україні

Росія, ймовірно, посилює диверсійну кампанію, спрямовану на підрив довіри українців до їхньої безпеки і дестабілізацію українського суспільства, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни після вибухів у Львові 22 лютого.

«Росія, ймовірно, продовжить такі напади і спроби вбивства з метою дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов’язані з зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки й недовіри в українському суспільстві», – йдеться у звіті.

Аналітики згадали про те, що українські й молдовські правоохоронці повідомили нещодавно про запобігання російській змові з метою вбивства кількох публічних осіб в Україні, а Служба безпеки України тоді попередила, що Росія мала намір використати ці гучні вбивства для поширення паніки й дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні. Крім того, в ISW згадали про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові у серпні 2025 року. СБУ заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві діяв на замовлення російських спецслужб.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці. 33-річній жительці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.

Зеленський також попередив після нападу у Львові, що українська розвідка вказує на те, що Росія планує продовжити такі напади.