Теракт у Львові: 23-річна поліцейська загинула, 25 людей ‒ поранені. Кому вигідно, версії і реакція

ЛЬВІВ ‒ 23-річна поліцейська Вікторія Шпилько загинула під час вибухів у Львові вночі 22 лютого. Життя трьох важкопоранених ‒ на межі життя і смерті. Ще троє людей теж отримали важкі травми, але їхній стан стабільний. Загалом поранені 25 людей, більшість з яких ‒правоохоронці.

Силовики затримали 33-річну виконавицю цього злочину. Яку мету переслідував замовник і організатор?

22 лютого, за два дні напередодні четвертої річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, у Львові близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що невідомі особи намагаються проникнути у магазин на вулиці Данилишина.

Прибув перший екіпаж патрульної поліції складі двох поліцейських. Стався вибух. Через приблизно п’ять хвилин прибув другий наряд. Пролунав наступний вибух. Cтали чути страшні людські крики.

23-річна поліцейська Вікторія Шпилько загинула на місці у першому екіпажі. Її напарник ‒у важкому стані. Вікторія родом з Волині, навчалась у Львові, служила у Херсонській області. З 2023 року працювала у Львові. Торік восени Вікторія одружилась. Її чоловік ‒ теж патрульний.

За повідомленнями, що Вікторія донька ‒ Олександра Коцурського з Армійської авіації. Про це пишуть його побратими, які збирають допомогу родині.

Серед 25 травмованих людей ‒ більшість правоохоронці, але є й цивільні. За життя трьох лікарі борються. Постраждалі, за словами медиків, перебувають в реанімації.

Відстеживши відеокамери, провівши слідчі дії, дуже швидко силовики встановили і затримали людину, яка підклала вибухівку. У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали 33-річну мешканку Рівненщини Старому Самборі, яка, ймовірно виготовила і заклала вибухівку.

Старий Самбір ‒ прикордонне місто, але невідомо, чи жінка намагалась перетнути кордон.

Національна поліція опублікувала відео, на якому видно, як жінка, вбрана у чорний одяг, закладає вибуховий пристрій у сміттєвий бак на вулиці Данилишина. Воан не вельми поспішала, вірогідно знаючи, що скрізь у центральні частині Львова ведеться відеоспостереження.

Вибух пролунав двічі, пристроєм керували дистанційно. У поліції повідомили, що «жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях».

Як поінформували Радіо Свобода в пресслужбі СБУ у Львівській області, здійснюється допит імовірної виконавиц. Після завершення слідчих дій їй повідомлять про підозру у вчиненні злочину та оберуть запобіжний захід.

Попередньо відомо, що затримана діяла за вказівкою так званого «куратора» спецслужб Росії, виготовила саморобні вибухові пристрої, які встановила у вказаних місцях.

Слідство проводять слідчі СБУ у Львівській області за фактом вчинення теракту ( стаття 258 Кримінального кодексу України), а також статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Попередня головна версія ‒ це теракт, щоб залякати населення, посіяти хаос і спричинити дестабілізацію. Слідчі розглядають серед мотивів російський слід. Про це заявив, зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Це виклик цивілізованому суспільству зі сторони держави-агресора, терориста і диверсанта

«Це виклик цивілізованому суспільству зі сторони держави-агресора, терориста і диверсанта. Хочу просити, щоб всі були уважні. Бо не тільки є вороги, які діють на лінії фронту, а діють всередині держави», ‒ наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримані кілька осіб, і в рамках процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти.

Реакція

Теракт у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська і 25 людей поранені, активно обговорюють у Львові. Чимало дописів є в соціальних мережах.

Найбільше багатьох дописувачів обурює те, що є не лише «боти, корисні ідіоти», але й реальні люди, які зловтішаються, що постраждали поліцейські, що це, мовляв, «помста поліцейським».

Депутат Львівської міськради Юлія Хомчин написала, що їй фізично боляче від того, що читає в коментарях. «Так, працюють ботоферми усіх таборів, але включені й реальні люди. Два рукостискання і ти живеш з ними на сусідній вулиці».

Для багатьох зрозуміло, що цей злочин був спланований саме проти поліції. Про що свідчить виклик патрульної і другий вибух, коли прибула друга група поліцейських.

Дружина загиблого військовослужбовця Ольга Дрозд написала, що «кожен з нас розуміє, що ворог б’є не лише по об’єктах ‒ він б’є по довірі до людей у формі».

Зреагував на теракт військовослужбовець зі Львова Мирослав Откович.

Людей закликає бути уважними ветеран Андрій Жолоб.

Теракт у Львові є метою і ціллю Росії, наголошує у коментарі Радіо Свобода керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко. Він чув два вибухи вночі і кажу, що між ними було 5-10 хвилин перерви.

Аналітик каже, що Росія діє системно і втягує в свій задум українців, щоб зумисно подати це, як внутрішній конфлікт серед українців. Юрій Гончаренко називає Львів серед лідерів оширення ворожого впливу, такі ж сильні центри, за його словами, діють у Вінниці та Луцьку.

Тобто, діють групи людей, які постійно налаштовують суспільство проти мобілізації, ТЦК, військовослужбовців, поліції.

На те, що це російський слід, вказує те, що теракт відбувся у комендантську годину, щоб можна було сказати, що крок не проти цивільних, а проти поліцейських, вважає львівський аналітик.

Росія це хоче подати, що це «народні месники» у Львові, які думали про те, щоб не зачепити цивільних, бо діяли в комендантську годині

«Це дії Росії. Паралельно з цим поширюється наратив про те, що українське суспільство веде боротьбу всередині країни, проти мобілізації та інших речей. Росія хоче показати, що українці перейшли від нібито обурень, блокування ТЦК, машин до більш активного повстання. У принципі до цього є заклики в Тік Тоці, пабліках давно. І ми маємо випадки вбивства військових в Україні. А сьогодні ‒ поліцейських. Те, що у комендантську годину зроблено показує, що це вчинено Росією. Росія це хоче подати, що це «народні месники» у Львові, які думали про те, щоб не зачепити цивільних, бо діяли в комендантську годині. На це й робитиметься акцент.

Росія наполягатиме, що це зробили самі українці у внутрішній боротьбі, як це росіяни і робили у 2014 році, що українці буцімто самі зі собою воюємо. Якщо Росія дуже добре пробивала людей, яких завербувала на цю диверсію, то могла вибрати виконавців з тих, увкого хтось був «бусифікований» чи загинув на війні і з ними дуже попрацювали, змінили свідомість. Адже коли був штурм ТЦК у Вінниці, то людина, яка організовувала цей штурм, у неї на війні загинув брат, якого подавали на Героя України», ‒ каже Юрій Гончаренко.

Аналітик попереджає українців, що такі хвилі атак можуть бути в інших містах. І пильними варто бути не лише 24 лютого у день, коли почалась чотири року тому велика війна в Україні, а щодня.

У лютому 2022 року, для прикладу, Львові жителі були зібраними і відстежували багато підозрілих речей у місті, повідомляли про них правоохоронні органи.

Сьогодні люди втомились від війни і виснажені. У Львові працюють десятки нічних клубів і навіть у ніч теракту, повертаючись з місця, журналістка Радіо Свобода у комендантську годину бачила десятки людей, які ходили містом.

Громадянська пильність зараз українцям не завадить

«Громадянська пильність зараз українцям не завадить. Треба дивитись за людьми, які нетипово себе ведуть. Влада мала б боротися з пропагандою Росії, справедливо розслідувати історії, які дратують суспільство», ‒ говорить аналітик.

А ще аби зменшити ризики подібних терактів і дестабілізації, вважає, що держава потребує ефективної інформаційної політики, впровадження ротаційної моделі військової служби та супутніх реформ, жорсткої протидії російському впливу та мережам.

Війна поруч і далека відстань від лінії фронту сьогодні не є перепоною.