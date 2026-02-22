За даними розвідки, Росія готує нові теракти в Україні – Зеленський

За даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні, попередив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні було кілька доповідей МВС – міністра Ігоря Клименка, інших правоохоронців – по розслідуванню теракту у Львові. Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було», – зазначив президент у новому відеозверненні.

Він висловив співчуття рідним та близьким і додав, що зараз усім, хто був поранений під час терористичного акту у Львові, надається допомога. «Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя», – повідомив Зеленський.

«Обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству», – підкреслив він.

Також глава держави доручив пропрацювати такі заходи і таке реагування, щоб «унеможливити подібні злочини». За його словами, в українських правоохоронців уже є певний досвід протидії. Зокрема, десятки аналогічних ситуацій не допущені, а правоохоронці «постійно протидіють таким вербовкам».

«І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу», – зауважив Зеленський.

У неділю, 22 лютого, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові затриманій 33-річній жительці Костополя Рівненської області, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.