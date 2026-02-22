Через вибухи у Львові поранені 24 людини – поліція

Внаслідок вибухів у Львові поранені 24 людини, повідомляє у телеграмі Національна поліція.

У відомстві розповіли, що загибла 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька була родом з Волині, вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року – на Львівщині.

За даними обласної прокуратури, вночі 22 лютого у Львові після прибуття екіпажу патрульної поліції на виклик щодо можливого проникнення в магазин пролунав вибух, а після прибуття другого екіпажу стався ще один вибух. Спочатку повідомлялося про загиблу поліцейську. Кількість постраждалих уточнювалась.

Правоохоронці кваліфікували подію як теракт, досудове розслідування проводить управління СБУ у Львівській області.



