Вибух у Львові кваліфікували як теракт, загинула поліцейська –прокуратура

Унаслідок вибухів у Львові, які сталися вночі, є загиблі та поранені правоохоронці, повідомляє Національна поліція.

За повідомленням, вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.



За даними обласної прокуратури, сьогодні о 00:30 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові, після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Після прибуття другого екіпажу стався ще один вибух.

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська, кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджені патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб.

Обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).