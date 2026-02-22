Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Вибух у Львові кваліфікували як теракт, загинула поліцейська –прокуратура

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик
Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик

Унаслідок вибухів у Львові, які сталися вночі, є загиблі та поранені правоохоронці, повідомляє Національна поліція.

За повідомленням, вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

За даними обласної прокуратури, сьогодні о 00:30 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові, після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Після прибуття другого екіпажу стався ще один вибух.

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська, кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджені патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб.

Обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

Форум

XS
SM
MD
LG