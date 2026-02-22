Теракт у Львові: Садовий розовів про стан постраждалих

У лікарнях наразі перебуває 12 людей, які постраждали під час теракту у Львові, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Двоє з них у дуже важкому стані. Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку», – зазначив мер.

За словами Садового, всі постраждалі – службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч.

«Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої – вбити якомога більше правоохоронців. Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів», – підсумував мер і висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.