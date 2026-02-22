Теракт у Львові: Клименко розповів про стан постраждалих

23-річна поліцейська Вікторія Шпилько загинула внаслідок вибухів у Львові вночі 22 лютого. За життя шістьох поранених медики ще борються, ще дев’ятнадцять перебувають у шпиталях і їхньому життю нічого не загрожує. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він уточнив, що загалом зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

«Робимо все, щоб максимально швидко цей злочин розкрити, щоб були встановлені і затримані виконавці цього злочину. З метою перевірки під час виклику патрульні поліцейські направилися на адресу. Відбувся перший вибух, потім другий, коли приїхали відповідні служби. Після другого вибуху постраждало ще більше людей. Це все, що можемо сказати», ‒ повідомив міністр Ігор Клименко.

Слідчі дії тривають, перевіряють всі камери відеоспостереження.

Правоохоронці розглядають причетність Росії до вчинення теракту. Про інші версії обіцяють повідомити пізніше.

«Це виклик цивілізованому суспільству зі сторони держави-агресора, терориста і диверсанта. Хочу просити, щоб всі були уважні. Бо не тільки є вороги, які діють на лінії фронту, а діють всередині держави», ‒ наголосив міністр Клименко.

За повідомленням правоохоронців, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, раніше було відомо про 24 постраждалих. У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.