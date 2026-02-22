Правоохоронці затримали підозрювану у вчиненні вибухів у Львові

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає», – написав він у телеграмі.

Клименко зазначив, що поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.

За повідомленням правоохоронців, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Читайте також: Теракт у Львові: Клименко розповів про стан постраждалих

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, раніше було відомо про 24 постраждалих. У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.