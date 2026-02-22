Теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії – Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії.

«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян», – написав він у телеграмі.

Водночас Клименко не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Росії.

За словами міністра, відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

«Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів. Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву», – додав Клименко.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Читайте також: Теракт у Львові: Клименко розповів про стан постраждалих

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.