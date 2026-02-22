Теракт у Львові: затриманій жительці Рівненщини оголосили про підозру – ОГП

У неділю, 22 лютого, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові затриманій 33-річній жительці Костополя Рівненської області, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

У відомстві кажуть, що фігурантці інкримінували ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (теракт, що призвів до загибелі людини, незаконне поводження зі зброєю).

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», – зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

У прокуратурі кажуть, що із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання і перебування проведені обшуки. Вилучені докази протиправної діяльності.

«Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування. Готується клопотання до суду про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – зазначили в прокуратурі.

Підозрювана наразі підозру ОГП офіційно не коментувала.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.