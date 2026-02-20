Поліція: спецслужби РФ вербували громадян Молдови для вбивств публічних осіб в Україні

Національна поліція України повідомляє, що спільно з молдовськими правоохоронцями зірвала російські плани і затримала агентурно-бойову групу, яка на замовлення спецслужб РФ планувала вбивства медійних і політичних українських діячів. За повідомленням, оприлюдненим вранці 20 лютого, для виконання вказівок російських спецслужб вербували громадян Молдови, яких у подальшому направляли до України.

«Уже на території нашої держави вони збирали детальну інформацію про потенційні «об’єкти»: місця проживання і роботи, маршрути пересування, місця перебування, а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивства. Після чого чекали вказівок від куратора, який підтримував зв’язок з російськими спецслужбістами», – кажуть у Нацполіції.

За даними правоохоронців, «достеменно встановлено», що серед тих, кого планували вбити – «відомий журналіст, внесений у Росії до списку «екстремістів» й оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідець із РФ, що зайняв проукраїнську позицію». Імен цих людей не наводять.

У поліції кажуть, що ціллю російських спецслужб було через резонансні вбивства посіяти страх, деморалізувати суспільство, створити відчуття незахищеності й дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

За повідомленням, організатором і координатором агентурно-бойової групи виявися 34-річний громадянин Молдови, який раніше відбував покарання у РФ, де був завербований спецслужбами.

«Після повернення до Молдови підтримував проросійське угруповання, діяльність якого була спрямована на дестабілізацію країни й організацію масових протестів у 2022-2023 роках. Фігурант сформував ієрархічну структуру і залучив помічників-співвітчизників віком до 25 років. Вони вербували молодих хлопців, здебільшого тих, хто навчався у військових навчальних закладах, для виконання завдань ворожих спецслужб за кордоном. Крім того, займалися їх транспортуванням до Україну, поселенням, фінансуванням та легендуванням», – заявили у поліції.

За виконання замовних убивств представники спецслужб Росії обіцяли винагороду у розмірі сотень тисяч доларів, зокрема, за ліквідацію кадрового офіцера ГУР Міноборони обіцяли заплатити 100 000 доларів, кажуть правоохоронці.

Операцію під назвою «ЕНІГМА 2.0» проводили на території двох держав: України і Молдови.

«19 лютого співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату поліції Молдови, за процесуального керівництва Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю й особливих справ Молдови і за участю спецпідрозділу «Фулджер», провели спільні заходи на території Молдови. Затримали 34-річного куратора агентурно-бойової групи, а також осіб, причетних до агентурної мережі», – йдеться в повідомленні. Одночасно в Україні пройшли обшуки в Києві й Одесі, в ході яких затримали учасників агентурної групи і вилучили засоби зв’язку, зброю, техніку й інші речові докази.

За даними поліції, залежно від ролі кожному з фігурантів повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Усі заходи в межах цієї спецоперації проводилися під егідою Європолу й Інтерполу, додали в поліції.

Напередодні поліція Молдови без подробиць повідомляла про слідчі дії у складі спільної слідчої групи, сформованої співробітниками молдовської поліції і правоохоронних органів України, у справі про підготовку вбивств публічних діячів України, замовлених спецслужбами РФ.

Російська сторона ситуацію поки що не коментувала.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.

Влада Молдови неодноразово заявляла про російське втручання з метою використати Молдову проти України. Зокрема, президентка Молдови Мая Санду наголошувала, що Україна залишається «щитом» Молдови, і влада в Кишиневі «має моральний обов’язок не допустити використання Молдови проти України і не допустити втягування нашої країни у війну».