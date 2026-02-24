Довічне ув’язнення за 30 доларів – СБУ повідомила про затримання за реєстрацію Starlink для РФ

Служба безпеки України повідомила 24 лютого, що її контррозвідка та кіберфахівці викрили на Одещині двох громадян України, яких «ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink».

«За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили «у поле зору» рашистів через телеграм-канали з пошуку «легких заробітків». Як встановило розслідування, представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди», – інформують у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Затриманих нині тримають під вартою.

Їхня позиція або позиція їхніх захисників наразі не оприлюднювалася.

Раніше в лютому СБУ вже інформувала, що допомога російській стороні з реєстрацією терміналів Starlink є кримінальним злочином.



