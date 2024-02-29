СБУ: коригувальника російських ударів з оточення Киви засудили до 15 років тюрми

Затриманому за підозрою в коригуванні російських ударів чоловіка винесли вирок, заявила Служба безпеки України 29 лютого.

«Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в Росії, де він переховувався від правосуддя. Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ», – йдеться в повідомленні.

СБУ додає, що обвинувачений залишився в Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення, намагаючись виявити та передавати Росії локації української протиповітряної оборони поблизу міста.

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«За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми. Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою», – додає відомство.

Чоловіка визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка із «найближчого оточення» колишнього народного депутата Іллі Киви в жовтні 2022 року. Його підозрювали в коригуванні ракетних ударів Росії по Дніпру.

Крім того, в серпні СБУ затримала депутата однієї з місцевих рад Полтавщини, який, за її даними, також входив до оточення Іллі Киви.

У грудні 2023 року стало відомо про вбивство колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви в російському Підмосков’ї. Джерело Радіо Свобода джерело в силових органах повідомило, що ліквідація колишнього депутата Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України. Офіційно СБУ про це не повідомляла.