ДБР передало до суду справу екснардепа Рабіновича про держзраду

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього народного депутата Вадима Рабіновича – про це відомство заявило 22 лютого.

«Працівники ДБР завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

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ДБР повідомило колишньому народному депутату від партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадиму Рабіновичу про підозру в державній зраді в липні 2023 року. У вересні його оголосили в розшук.

Політика звинувачують у поширенні серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу «антиукраїнської пропагандистської інформації».

Рабінович був співголовою партії «ОПЗЖ» і був обраний до парламенту від неї в 2019 році. До того був депутатом від «Опозиційного блоку». За даними ДБР, Рабінович зараз переховується за кордоном.